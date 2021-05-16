أسفر حادث مرور مميت، اليوم الأحد، عن وفاة 3 أشخاص وجرح 4 آخرين ببلدية عين الترك بوهران.

وأوضح بيان الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية في" فايسبوك"، أن الوحدة الثانوية لعين الترك تدخلت مدعومة بوحدة القطاع لبوسفر بالطريق البلدي رقم 84 بلدية ودائرة عين الترك من أجل حادث مرور مميت تمثل في اصطدم بين سيارة و شاحنة لجمع النفايات.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث خلف وفاة ثلاثة أشخاص 02 من جنس ذكر و 01 من جنس أنثى مجهولي الهوية تم تحويلهم نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجبر تامي بعين الترك.

كما تم تسجيل ثلاثة جرحى 02 من جنس ذكر و 01 من جنس أنثى يعانون من إصابات متفاوتة وحالة صدمة تتراوح أعمارهم بين 25 و 38 سنة، قدمت لهم الإسعافات اللازمة في عين المكان ليتم تحويلهم نحو مصلحة الاستعجالات بذات المستشفى.