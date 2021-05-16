تسببت 3 حواث مرور وقعت اليوم بمناطق مختلفة بولاية تيبازة في إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وكشف المكلف بالاعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة، الملازم الأول مشاليخ محمد أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيبازة تدخلت اليوم على الساعة 06 سا صباحا، لإسعاف 5 أشخاص من جنس ذكر تعرضوا لاصابات متفاوتة الخطورة على اثر حادث مرور وقع نتيجة اصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى السراحنة ببلدية تيبازة بالطريق السريع تيبازة اتجاه بواسماعيل ، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى تيبازة.



وأضاف مشاليخ أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بڨوراية تدخلت على الساعة 07سا14د من صبيحة اليوم من أجل حادث مرور ناتج عن اصطدام سيارة بشخص من جنس أنثى بحي زروقة ببلدية ڨوراية مما أدى إلى إصابتها في الرأس، ليتم إسعافها ونقلها إلى مستشفى ڨوراية.



كما تدخلت، الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي عمر، مدعمة بوحدة شنوة بتيبازة ، اليوم على الساعة 00و 35د من اجل حادث مرور نتج عن انحراف و انقلاب سيارة على مستوى الطريق السريع تيبازة اتجاه شرشال بإقليم بلدية سيدي عمر،حيث خلف الحادث اربع ضحايا من جنس ذكر، تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة أسعفوا على إثرها و نقلهم من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى تيبازة..