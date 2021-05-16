ذكر التلفزيون الفلسطيني، اليوم الأحد، أن حصيلة قصف الاحتلال الصهيوني المتواصل منذ عدة أيام على قطاع غزة، خلف حتى ألان استشهاد 188 فلسطيني من بينهم 55 طفلا، و29 سيدة، إضافة إلى إصابة أكثر من 1230 آخر.

ونقل المصدر عن طواقم الإسعاف والدفاع المدني أنها انتشلت صباح اليوم الأحد جثامين 12 شهيدا من تحت ركام منازل تم قصفها من قبل الطيران الحربي الصهيوني غرب مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ الفجر إلى 15.

من جهتها أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "الغارات الوحشية الصهيونية تسببت بدمار هائل في الأماكن المستهدفة وفي منازل وممتلكات المواطنين، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن عدد من الأحياء".

وقصفت الطائرات الحربية الصهيونية الليلة الماضية بنحو عشرين صاروخا عدة مناطق في مدينة غزة، خصوصا في منطقة الرمال، وتل الهوا، والشيخ عجلين، ووسط المدينة ومحيط ملعب فلسطين، استنادا لما ذكرته الوكالة الفلسطينية.

وأشارت تقارير فلسطينية إلى أن الآلاف من النازحين في غزة أجبروا على اللجوء إلى مدارس الأونروا والمساجد والمستشفيات، في ظل استمرار القصف ومحدودية الوصول إلى المياه والغذاء والخدمات الصحية.