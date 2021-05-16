أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "سخطه وانزعاجه الشديدين" بسبب حصيلة الشهداء المدنيين في غزة، وتدمير الطيران الصهيوني مبنى يضم مكاتب لوسائل إعلام دولية بالقطاع.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان إن "غوتيريش شعر بانزعاج شديد من تدمير غارة جوية الصهيوينة بناية شاهقة في مدينة غزة كانت تضمّ مكاتب للعديد من المنظمات الإعلامية الدولية".

وأضاف أن غوتيريش أبدى "سخطه بسبب تزايد أعداد الضحايا المدنيّين، ولا سيما استشهاد عشرة أفراد من نفس العائلة، بينهم أطفال، في غارة جوية الليلة الماضية في مخيم الشاطئ في غزة زعم أنها كانت تستهدف قياديا في حماس".

ولفت إلى أن "الأمين العام يذكر كل الأطراف بأن أي استهداف أعمى لمنشآت مدنية وإعلامية يمثل انتهاكا للقانون الدولي.