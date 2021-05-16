أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة 25 آخرين، معظمهم أطفال ونساء في قصف صهيوني عنيف استهدف شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وأشارت مصادر إعلامية محلية، إلى أن الطيران الحربي الصهيوني، يشن غارات مكثفة وعنيفة على منطقة شمال غزة.

وأوضح أن الطيران العدوان الصهيوني، شن أكثر من 17 غارة على المناطق الشمالية والغربية والوسطى والجنوبية في قطاع غزة، كما شن غارات عنيفة ومتتالية على مدينة خان يونس في القطاع.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القصف سبب انفجارا عنيفا، تزامن معه انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء مدينة غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطيران الحربي الصهيوني، استهدف منزلين في شارع الوحدة مقابل مخبز الشنطي بغزة ودكها فوق رؤوس ساكنيها.

ونشرت مقاطع فيديو تظهر الدمار الذي سببه القصف.