نقل موقع "كونتروبيانو" الإيطالي عن نقابة عمال مرفأ مدينة ليفورنو أن العمال اعترضوا على تحميل شحنة أسلحة ومتفجرات بعدما اكتشفوا أن وجهتها ستكون إلى مرفأ أسدود الصهيوني بفلسطين المحتلة.

وقال الموقع إن النقابة اعترضت على تحميل "أسلحة ومتفجرات ستستخدم لقتل الفلسطينيين"، فيما تحدثت تقارير صحفية عن محاولة نقابات عمال الرصيف جمع معلومات عن المزيد من الشحنات لمنعها من الوصول إلى الكيان الصهيوني تضامنا مع الفلسطينيين.

وأضاف الموقع أن عمال النقابة تلقوا تقريرا عن وجود عشرات المركبات العسكرية الجاهزة للصعود على متن سفينة Molo Italia.

ودعت تجمعات عمالية أخرى إلى زيادة التنسيق بين عمال المرافئ من أجل منع عمليات مماثلة لشحن الأسلحة.