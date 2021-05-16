أعلنت وزارة الدفاع التونسية مشاركة الجزائر في تمرينات بحرية ضمن عسكريي 12 دولة، بالشراكة مع القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، وذلك في الفترة الممتدة من 16 إلى 28 ماي الجاري، قبالة سواحل تونس.

وأكدت الوزارة، في بيان، مساء أمس السبت، وصول الوفود والبواخر الأجنبية المشاركة في التمرين البحري المتعدد الأطراف "فينيكس اكسبريس 21" الذي تستضيفه تونس بمشاركة 130 ضابطا من 12 دولة، هي: الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا.

وأشارت الوزارة إلى أن المناورات ستتم بالشراكة مع "أفريكوم" بأربع بواخر تتبع جيش البحر التونسي، وخمس بواخر عسكرية أجنبية.

وتهدف التدريبات المتقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة إلى تدريب البحريات المشاركة على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة في البحر وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.

وتم إعداد بروتوكول صحي خاص بالتمرين للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من أجل ضمان عوامل نجاح هذا التمرين في ظل الحالة الوبائية التي تشهدها البلاد.