أفاد بيان خلية الإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، مساء أمس السبت، عن اتلاف أكثر من 1,5 هكتار بين الأحراش وأشجار الفلين نتيجة نشوب حريق.

أضاف في ذات المصدر انه تم السيطرة عليها ومنعها من الانتشار، وحماية مستودعين لتربية الدواجن.

وكان ذات الخلية قد سجلت تدخلا آخر أول أمس في إخماد حريق ببلدية قادرية غرب مقر ولاية البويرة بمنطقة أولاد علام تمثل في حريق أشجار الصنوبر الحلبي وأحراش خلف خسائر قدرت ب1,5 هكتار ومنع انتشاره إلى الغابة .