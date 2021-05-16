توفى، مساء اليوم السبت، رئيس دائرة منداس بولاية غليزان، في حادث مرور بمخرج بلدية منداس في اتجاه بلدية وادي السلام على مستوى الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي تيارت وغليزان.

وقالت مصادر محلية بالإضافة إلى صفحات رسمية، على مواقع التوصل الاجتماعي، بأن حادث مرور خطير وقع مساء اليوم بمنعرج خطير غير بعيد عن دوار لغوالي، أثر اصطدام سيارتين. حيث أصيب بجروح خطيرة حول إلى زمورة ومنها إلى مستشفى محمد بوضياف أين لفظ أنفاسه الأخيرة به.

كما أصيب في الحادث ثلاثة أشخاص آخرين.