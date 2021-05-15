أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 450 آخرين، اليوم السبت، جراء اشتباكات مع القوات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن شابا فلسطينيا استشهد برصاص صهيوني في قرب مخيم الفوار.

وأوضحت مصادر محلية أن الشهيد هو حسين عطية الطيطي البالغ 26 عاما، وتمت إصابته خلال إطلاق نار على سيارته بالقرب من المخيم، وبحسب شهود عيان، فإن جنود الاحتلال منعوا سيارة إسعاف تابعة لبلدية دورا من الاقتراب من السيارة وإنقاذ المواطن المصاب بداخلها.

وأوضح سائق سيارة الإسعاف أن وضع المواطن داخل السيارة كان خطيرا جدا، ولم يتمكنوا من تقديم أي مساعدة له بسبب منع جنود الاحتلال لهم، ليعلن لاحقا عن وفاته.

أما أحدث شهيد سقط، حسب وزارة الصحة، بالقرب من مدينة طولكرم بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر.

وذكرت وكالة "وفا" أن الشهيد هو الشاب، ياسين حسن حمد، من بلدة صيدا شمال طولكرم.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الاشتباكات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس أدت السبت إلى إصابة أكثر من 450 شخصا، وتم نقل 107 منهم إلى مراكز العلاج.

وشهدت العديد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية اليوم مواجهات مع القوات الإسرائيلية على نقاط الاحتكاك خلال إحياء الفلسطينيين للذكرى 73 للنكبة.