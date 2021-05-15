حذر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الصهيوني بنيامين نتنياهو، من "اللعب بالنار"، معتبرا أنه "تمت اليوم إزالة الفواصل الجغرافية داخل فلسطين التاريخية".

وقال هنية، في كلمة ألقاها مساء اليوم السبت في الدوحة: "حذرناهم مرارا وتكرارا ليس فقط بالكلام وليس فقط بالحديث، لكن بالانتفاضة وبالمقاومة المباركة... وقلنا لهم لا تلعبوا بالنار، إن المسجد الأقصى قبلتنا وهويتنا وعقيدتنا".

وتابع: "نعم، حذرناهم وقلنا لهم إن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر، قلنا لهم ارفعوا يدكم الآثمة عن القدس، وعن المسجد الأقصى وعن أهلنا في حي الشيخ جراح... وأنا أقول: نتنياهو لا تلعب بالنار!".

وشدد على أن "عنوان المعركة اليوم وعنوان الحرب اليوم وعنوان الانتفاضة اليوم وعنوان الدم اليوم هو القدس".

وأشار إلى أنه "لا مطالب للمقاومة تتعلق بغزة بل عنوان صراعها مع العدو هو القدس والأقصى والشيخ جراح وحق العودة".

وأردف هنية: "هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعرفها كل إنسان أن عنوان الصراع مع الاحتلال هو القدس والأقصى، لن يهدأ لنا بال ولن نستريح حتى نحرر قدسنا وأقصانا كما حررهما صلاح الدين... وهذا الجيل قادر على ذلك".

واعتبر هنية أنه "اليوم تمت إزالة الفواصل الجغرافية داخل فلسطين التاريخية"، وقال إنه "سقطت نظريتا دايتون وأوسلو وسقط التعاون الأمني مع المحتل".