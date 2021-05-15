وصف سفير فلسطين لدى الجزائر أمين مقبول، ما تقوم به الولايات المتحدة، أمر المخجل والمعيب، لانحيازها إلى الظلم والعدوان الذي يمارسه الكيان الصهيوني على الفلسطينيين لاسيما قطاع غزة.

واستنكر السفير اليوم، على هامش إحياء الذكرى الـ 73 للنكبة، محاولة الإدارة الأمريكية عرقلة انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين، معربا عن أمله في أن يخرج الأخير بقرارات حاسمة، تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في القدس، وإدانة الإجرام الصهيوني في غزة.

ودعا الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني بالتراجع عن قرارها، وطرد السفراء الصهاينة من أراضيها.