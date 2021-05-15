أسندت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) للجزائر، تنظيم نهائيات لكأس إفريقيا للأمم صنف (اقل من 17 سنة) نسخة 2023، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الكروية الإفريقية اليوم السبت.

و تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، المجتمع اليوم السبت بالعاصمة الرواندية كيغالي برئاسة الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي.

للتذكير، هذه المرة الثانية التي ستحتضن فيها الجزائر, نهائيات الكان (دون 17 عاما) بعد نسخة 2009 ، حيث انهزمت في نهائي المنافسة أمام المنتخب الغامبي (1-3).

و كانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) قد اختارت ثلاثة ملاعب ضمن ملف لترشيح لاحتضان النسخة الـ 15 للمنافسة و هي: الملعب الجديد بوهران, ملعب 5 جويلية (الجزائر) و ملعب مصطفى تشاكر (البليدة).

و كانت الفاف قد أعلنت يوم 4 فيفري، بأنها تحصلت على موافقة وزارة الشباب و الرياضة بتقديم ملف ترشيحها لاحتضان هذا الموعد القاري.

و كان من المقرر، أن تجري هذه النسخة الـ 14 بالمغرب (13 - 31 مارس 2021) و التي تأهلت لها الجزائر، قبل أن يتم إلغاؤها بسبب الوضعية الصحية (كوفيد-19) السائدة بعدد من البلدان الإفريقية.

و اتخذ قرار الإلغاء قبل أقل من أسبوع عن بداية الدورة، في ختام اجتماع المكتب الطارئ للكاف المنعقد بالرباط، لدراسة مختلف السيناريوهات في إطار كان (دون 17 سنة).

من جهة أخرى، سيتم تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (دون 20 سنة) بمصر.

كما أسند المكتب التنفيذي للهيئة الإفريقية تنظيم كان-2022 للكرة الشاطئية للموزمبيق.