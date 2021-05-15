حقق شباب بلوزداد فوزا ثمينا على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (2-0) الشوط الأول (1-0) اليوم السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة) في ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدفي الشباب كل من زكريا دراوي (د 34) و أمير سعيود (د 82).

و ستجري مباراة الإياب يوم 22 مايو بملعب "حمادي العقربي برادس (تونس) .

و كان الممثل الثاني للكرة الجزائرية في هذه المنافسة، مولودية الجزائر، قد تعادل مساء أمس بالجزائر مع الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (1-1).

بطاقة فنية للمباراة

ملعب : 5 جويلية 1962 بالجزائر

لقاء دون جمهور - طقس جميل - أرضية جيدة.

تحكيم كونغولي بقيادة جان-جاك ندالا نقومبو بمساعدة مواطنه أوليفي سافاري

كابان و البوركينابي ألكسيس سيدو تياما.

الأهداف: شباب بلوزداد : دراوي (د 34), سعيود (د 82)

الإنذارات: شباب بلوزداد : بلخيثر (د 30), نساخ (د 81), دراوي (د 81), سعيود (د 89)

الترجي التونسي: بن رمضان (د 45)

التشكيلتان:

شباب بلوزداد: موساوي - بلخيثر - كداد - بوشار - نساخ (قائد) - مريزق - تاريكات (ثم درار د 55)- سالمي (ثم خالي د 86)- سعيود -دراوي - كوكبو (ثمقاسمي د 64)

المدرب: زوران مانوجلوفيتش.

الترجي الرياضي: شريفية - شتي (ثم بن حميدة د 73) - بدران - يعقوبي - نقاز -بن غيث (ثم شعلالي د 54)- كوليبالي (ثم توقي د 86) - بن رمضان - الهوني - خنيسي (ثم عبد الخليد باسط د 54) - بدري.

المدرب: معين شعباني.