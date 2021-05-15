تنطلق الخميس المقبل (20 ماي) الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان القادم، بعد أن كانت مقررة بعد غد الإثنين (17 ماي)، حسبما كشف عنه، اليوم السبت، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح شرفي خلال إشرافه على عملية القرعة لمنح الأرقام التعريفية للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان أن موعد انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاق الانتخابي المقبل "سيكون في الـ20 من شهر ماي الجاري".

وقال المتحدث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "استطاعت أن تجند من الطاقات ما يكفل مواجهة الحجم الكبير من النزاعات المتعلقة بقوائم المترشحين، إضافة إلى جهود مجلس الدولة في الفصل في الطعون المقدمة، و لولا الحكمة لكانت تلك العقبات حجر عثرة في إطار التحضير الجيد لهذه الانتخابات".

وأضاف أن "كل الطعون وصلت في وقتها، تم البت فيها في الوقت المناسب"، موضحا أنه "لم يتبق سوى بعض الحالات التي سيفصل فيها في الآجال المحددة، حتى تضبط كلالقوائم و تكون الأحزاب السياسية إلى جانب القوائم الانتخابية المستقلة جاهزة في 20 ماي لخوض غمار الحملة الانتخابية".

وقال شرفي مخاطبا الطبقة السياسية : ''أنتم تنتظرون من السلطة أن تكون لكم السند التقني التنظيمي الكافي، و نحن ننتظر منكم التحلي بما تتطلبه هذه المرحلة الحساسة من تمسك بقواعد المنافسة النزيهة والشريفة والديمقراطية، حتى يكون الانفراج الحقيقي بالجزائر و يجسد ذلك في صورة البرلمان الجديد".