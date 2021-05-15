الأحزاب تتعرف على أرقامها التعريفية للانتخابات التشريعية

أخبار الوطن
15 مايو 2021 () - س.أ
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أفرزت عملية القرعة التي أجرتها السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات حصول الأحزاب التالية على الترتيب التسلسلي التالي : 

1 : جبهة النضال الوطني 

2: الحزب الوطني الجزائري 

3: جبهة الجزائر الجديدة 

4: حركة مجتمع السلم 

5 : التجمع الوطني الديمقراطي 

6 : جبهة المستقبل 

7: جبهة التحرير الوطني 

8 : حزب التجديد الجزائري 

9 : اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية 

10 : حركة الإصلاح الوطني 

11 : حزب الكرامة 

12 : التحالف الوطني الجمهوري 

13 : حركة النهضة 

14 : جبهة العدالة والتنمية 

15 : صوت الشعب 

16: حركة البناء الوطني 

17: الحركة من أجل النمو والطبيعة 

18 : حزب الشباب 

19: جيل جديد 

20 : الجبهة الوطنية الجزائرية 

21 : تجمع أمل الجزائر 

22: جبهة الحكم الراشد 

23 : حركة الانفتاح 

24 : الوسيط السياسي 

25 : طلائع الحريات 

26 : حركة الوفاق الوطني 

27 : الفجر الجديد 

28 : حزب الحرية والعدالة

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