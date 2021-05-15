الأحزاب تتعرف على أرقامها التعريفية للانتخابات التشريعية
أفرزت عملية القرعة التي أجرتها السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات حصول الأحزاب التالية على الترتيب التسلسلي التالي :
1 : جبهة النضال الوطني
2: الحزب الوطني الجزائري
3: جبهة الجزائر الجديدة
4: حركة مجتمع السلم
5 : التجمع الوطني الديمقراطي
6 : جبهة المستقبل
7: جبهة التحرير الوطني
8 : حزب التجديد الجزائري
9 : اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية
10 : حركة الإصلاح الوطني
11 : حزب الكرامة
12 : التحالف الوطني الجمهوري
13 : حركة النهضة
14 : جبهة العدالة والتنمية
15 : صوت الشعب
16: حركة البناء الوطني
17: الحركة من أجل النمو والطبيعة
18 : حزب الشباب
19: جيل جديد
20 : الجبهة الوطنية الجزائرية
21 : تجمع أمل الجزائر
22: جبهة الحكم الراشد
23 : حركة الانفتاح
24 : الوسيط السياسي
25 : طلائع الحريات
26 : حركة الوفاق الوطني
27 : الفجر الجديد
28 : حزب الحرية والعدالة