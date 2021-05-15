يباشر عمال موقع الشلال الطبيعي السياحي ببلدية حمام دباغ بڨالمة، التابعين للوكالة الوطنية لتنمية السياحة بأشغال تسييج لمحيط المعلم السياحي الطبيعي "الشلال" والمنابع العلوية الحارة، ضمانا لسلامة وأمن سياح وزوار الموقع الطبيعي السياحي، بعد ما أحدثته الهزات الأرضية التي ضربت البلدة والموقع مطلع شهر أفريل الماضي، مخلفة انهيار جزء من الواجهة الامامية وبعض الشتققات بالجهة العلوية للشلال.

وأكد كمال سعادة مسير موقع الشلال الطبيعي بعين المكان لـ"الخبر" ،مساء اليوم السبت، بأنّ إجراء تسييج المعلم ، اتخذته الوكالة الوطنية لتنمية السياحة "تنفيذا لتعليمات وتوصيات المخابر الوطنية المختصة "، التي قامت بعدّة معايانات للموقع، بعد الهزات التي ضربته مطلع شهر أفريل ، مخلفة انهيار جزء من الحافة الأمامية للواجهة ، وتشقق كبير على بعد نحو ثمانية أمتار من الحافة إلى الجهة العلوية .

وأوضح سعادة لـ"الخبر" بهذا الخصوص، بأنّ نسييج محيط الشلال بسياج من النوعية الرفيعة، يأتي لتوفير محيط آمن من خطر أي انهيار قد يحدث ، بالنظر إلى التشقق العلوي المشار إليه.

وأضاف محدثنا بأن لا أحد يستطيع ضمان عدم حدوث انهيارات كلسية من الجهة العلوية، انطلاقا من التشقق المسجل بسبب الهزات الأرضية.

وحسب مسئول الموقع، فإن تسييج محيط الشلال على مسافة نحو 220 مترا ، لمنع وقوف الزوار واقترابهم من الحافة العلوية ، كون وجود 100 شخص بمعدل 60 كلغ للشخص الواحد ،يساوي 06 أطنان كاملة، التي من شأنها أن تتسبب في انهيار تكون عواقبه وخيمة لا قدر الله مثلما قال.