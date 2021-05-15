شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم (onilev) اليوم السبت 15 ماي 2021، في عملية جديدة لتفريغ مادة البطاطا من المخازن وضخها في مختلف أسواق الجملة المنتشرة عبر تراب الوطن.

هذه العملية التي باشرها الديوان بالتعاون مع 31 متعامل مخزن شملت، حسب بيان للديوان 13ولاية وهي (الجزائر، بومرداس، البليدة، تيبازة عين الدفلى، المدية، البويرة، غليزان، الشلف، معسكر، الطارف، مسيلة وسكيكدة)، على أن تشهد ضخ كميات إضافية من مادة البطاطا تماشيا واحتياجات السوق من هذه المادة واسعة الإستهلاك.

وقد جاء هذا الإجراء استمرارا لمواجهة ارتفاع الأسعار وكبح جشع المضاربين، من خلال عمليات تموين إستباقية لأسواق الجملة قبيل وبعد عيد الفطر المبارك، وذلك تحسبا للإرتفاع النسبي في الطلب مع عودة نشاط المطاعم.

ويدعو الديوان كافة المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء جشع المضاربين من خلال الاستهلاك العقلاني لسيدة المائدة، خصوصا خلال هذه الأيام المباركة التي تعرف عمليات جني محتشمة بحقول مستغانم وعين الدفلى، دون إغفال توقف نشاط الفلاحين وأسواق الجملة في هذه المناسبة الدينية.

وطمأن الديوان كافة الجزائرين بأن أسعار البطاطا ستشهد إستقرارا في الأسعار خلال الأيام القادمة، وذلك فور عودة نشاط عمليات الجني بحقول مستغانم وعين الدفلى ودخول ولايات المدية، البويرة، بومرداس، غليزان، سكيكدة، الطارف والوادي في عمليات جني محصول هذه المادة.

للتذكير فقد عمد الديوان خلال فترة الفراغ على تموين السوق الوطنية بأكثر من 36 ألف طن من مادة البطاطا منذ انطلاق العملية شهر مارس الفارط .