سجلت الجزائر 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 6 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 114 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه، اليوم السبت، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 125.194 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 87.251 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3366 حالة.

كما يتواجد حاليا 24 مريضا في العناية المركزة، حسب المصدر ذاته.

و أفاد البيان بأنه تم إحصاء 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة و 20 ولاية سجلت ما بين حالة (1) إلى تسع (9) حالات, فيما سجلت 3 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.