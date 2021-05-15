أعلن مسؤولون فرنسيون أن بلادهم في طريقها لتحقيق هدفها في تقديم 20 مليون جرعة أولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، قبل أيام قليلة من إعادة فتح المناطق الخارجية بالمطاعم وبدء تخفيف إجراءت الإغلاق العام على مستوى البلاد.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران، حسب ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية، إن 20 مليون فرنسيا سيكونوا قد تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح، اليوم السبت، أي نحو 30% من السكان مع تطعيم نحو 600 ألف شخصا يوميا.

من جانب اخر، قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، في تصريحات للصحفيين أثناء زيارة موقع للتطعيم العام في باريس، "أنا متفائل بشكل معقول.. هذه لحظة مهمة للغاية للبلاد بأكملها لأنها تدعم رؤيتنا لإنهاء هذه الكارثة".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الفرنسية تهدف إلى تطعيم 30 مليون مواطن بجرعة أولى على الأقل بحلول 15 جوان المقبل وهو، حسب كاستكس، هدف "في متناول اليد".