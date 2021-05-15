في تعبير تضامني، شارك فيه أبناء و سكان من مدينة البليدة، على اختلاف فئاتهم العمرية، بمن فيهم الأطفال، عنون نشطاء بجمعية الرحاب الثقافية لمواهب الشباب في البليدة، هبتهم الإنسانية ،بـ " قلوبنا كلها معك يا " صويلح " ، في رسائل مباشرة إلى الفنان المخضرم صالح أوغروت ، و الذي يخضع للعلاج بالخارج.

رئيس الجمعية سيد أحمد سليمان ، قال اليوم في حديث مع " الخبر "، أن وقفتهم هذه تأتي في هذه الأيام الروحانية، و التي تزامنت مع نهاية الشهر الفضيل و حلول العيد السعيد، كتعبير عن حب سكان البليدة، نساء و أطفالا و شبابا و كهولا، لابن مدينتهم " صويلح "، فضلا عن باقي أبناء الجزائر العميقة، و الذي أكد أن نزولهم إلى قلب الشارع ، ترك تفاعلا ملفتا مع الجيران و أبناء " حومته " و معجبين به ، و عبر صفحتهم الالكترونية ، سواء من خلال التعليقات و الدعاء لفناننا و معشوق الجميع بالشفاء و العودة سريعا بينهم، أو من خلال تبادل و تقاسم المنشور المصور على أوسع دائرة و نطاق.

و أضاف سيد أحمد، بأنهم أرادوا في وقفتهم التضامنية هذه، بعث رسائل من عمق الجزائر ، و الحي الشعبي الذي انحدر منه الفنان " صويلح "، و من خلال جيرانه و أصدقاء طفولته و المعجبين به و محبيه ، لـ "رفع معنوياته "، و أنهم يذكرونه و لم يتوقفوا بالدعاء له، صغارا و كبارا، حتى و هو بعيد عنهم، و هم يأملون في صلاتهم و دعائهم بالشفاء له، و أن يعود بينهم سالما معافى.

جدير الإشارة إليه، إلى أن السلطات الرسمية، تحملت تكاليف نقل و علاج الفنان صالح أوغروت بالخارج، بعد تأكيد نتائج الفحوصات المخبرية بالجزائر، أنه يعاني من مرض ورمي ، توجب التعجيل بعلاجه .