قال الاتحاد الدولي للصحفيين أن جيش الكيان الصهيوني صعد، اليوم السبت، من استهدفه لمقار المؤسسات الإعلامية في غزة، حيث قصف عمارة "الشروق"، التي تحوي مكاتب ومقرات 15 مؤسسة إعلامية فلسطينية وأجنبية.

ونقل الاتحاد عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن عمارة الشروق تضم عددا كبيرا من المؤسسات الإعلامية الدولية والمحلية بما فيها، قناة روسيا اليوم، التلفزيون الألماني "زي دي آف"، تلفزيون دبي، قناة روسيا اليوم بالإنجليزية، قناة الجزيرة الإنجليزية، قناة برس، جريدة الحياة الجديدة، قناة الأقصى، إذاعة الأقصى، قناة القدس اليوم، قناة دبي 12، مرئية الأقصى، مؤسسة طيف الإعلامية، مؤسسة هنا القدس الإعلامية، شركة فلسطين للإنتاج الإعلامي.

وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين، الهجمات الصهيونية الممنهجة ضد الإعلام وناشد المجتمع الدولي بأن يقوم بمحاسبة الكيان الصهيوني لجرائمه ضد حرية الصحافة.

وكانت الالة العسكرية لجيش الاحتلال استهدفت الثلاثاء الماضي وبشكل مقصود، مقار المؤسسات الإعلامية وقامت بتدمير بناية "الجوهرة" في مدينة غزة والتي تضم مقار 13 مؤسسة إعلامية ومنظمة غير حكومية. وقد أدان الاتحاد الدولي للصحفيين ذلك الهجوم بقوة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الصحفيين.

وبالإضافة إلى القصف المتعمد، عمد الجيش الصهيوني إلى ضرب واعتقال الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون الأحداث في الضفة الغربية.

وسبق للاتحاد الدولي للصحفيين، أن طالب في العديد من المرات حكومة الكيان الصهيوني بأن تقوم بالتحقيق في القتل المتعمد للصحفيين الفلسطينيين. كما أدان هذه الممارسات لدى منظمة الأمم المتحدة حيث قدم شكويين لدى المقررين الأمميين في شهر ديسمبر الماضي.

ويؤكد الاتحاد على أن انعدام التحقيق الشفاف في حوادث استهداف الصحفيين والحصانة التي يتمتع بها مرتكبي هذه الجرائم هي بيئة خصبة تولد مزيدا من الهجمات والاعتداءات على الصحفيين في فلسطين.

والاتحاد الدولي للصحفيين هو أكبر منظمة عالمية للصحفيين يمثل أكثر من 600000 صحفي محترف في 187 نقابة وجمعية في 150 دولة حول العالم.