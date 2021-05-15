تحدث الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي عن أسباب الإصابات المتوالية التي يتعرض إليها رفقة ناديه، وذلك في حوار خص به موقع "نيس ماتان " الفرنسي ونقله موقع "دي زاد فوت".

وقال عطال:" لا أخفي أني عشت لحظات حساسة، اليوم أشعر بأني أفضل وأحسن جسديا، أحاول أن أكون عقلانيا قد الإمكان لاستعادة مستواي، آمل أن تتحسن الأمور مستقبلا".

وأضاف لاعب نادي بارادو السابق:" لطالما كنت أتساءل عن ماذا سأفعل لوقف هذه الإصابات، كنت أدير أحيانا جهودي، إلى درجة التفكير قبل الركض حتى لا أذي نفسي".

وتحدث لاعب "الخضر" عن نمطه المعيشي الذي يراه البعض وراء تكرر للإصابات:" لا ينبغي التشكيك في أسلوب حياتي، الذي يتمتع بنمط صحي، لكن الناس لا يعرفون أن لدي ألياف عضلية رفيعة جدا يمكن مقارنتها حتى بألياف العدائين".

وختم المتحدث ذاته كلامه:" هناك تفسيرات متعددة لإصاباتي، لقد أجريت تحاليل جسدية في إسبانيا، كنت أعلم أنها ليست مشكلة نمط الحياة، أنا آكل جيدًا، ولدي طباخ محترف يساعدني، أشرب الماء، كانت هناك مشكلة أخرى، كان لدي تحول في ظهري، في بطني، عضلات لم تكن قوية بما يكفي".