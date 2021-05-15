خرج المئات من المتظاهرين بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، في مظاهرات منددة بالعدوان الصهيوني على الفلسطينيين.

وواجهت قوات الشرطة المظاهرات في محاولة لفضها، بعد أن أصدرت السلطات في وقت سابق قراراً بمنع المظاهرة.

وشهدت، الأحياء الشمالية للعاصمة باريس اليوم السبت حالة من الشلل، نتيجة التواجد الأمني الكثيف وغير المسبوق. وقررت شرطة باريس مساء الخميس عدم السماح بالمظاهرة المتضامنة مع الفلسطينيين والمنددة باستخدام الصهاينة القوة ضدهم، والتي دعي إلى تنظيمها اليوم السبت بالعاصمة الفرنسية، إلا أن المئات من المتظاهرين حضروا في الموعد.