دمرت طائرات الاحتلال، اليوم السبت، برج الجلاء وسط مدينة غزة المكون من 13 طابقًا مستعملة سبعة صواريخ. وأدى هذا القصف إلى تدمير البرج بشكل كامل وتسويته في الأرض. يذكر أن برج الجلاء يضم مقرات إعلامية بارزة أهمها قناة الجزيرة ومكتب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وعيادات ومراكز طبية وشقق سكنية.

وفي أول رد، دعا الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سكان تل أبيب لانتظار الرد المزلزل.

وقال أبو عبيدة في تصريح مقتضب: "بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ واحدة وينتظروا ردنا المزلزل".

وكان أبو عبيدة قد صرح سابقا "جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لستة أشهر متواصلة بعون الله".