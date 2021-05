كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن الأغنية الرسمية ليورو 2020 وذلك قبل أقل من شهر عن انطلاق البطولة.

وحسب موقع شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية فإنه تم تقديم الأغنية الرسمية على الشاشات العملاقة بملعب ويمبلي، الذي سيستضيف ثلاث مباريات من دور المجموعات، واثنتين في ثمن النهائي ومباراتي نصف النهائي والنهائي.

للتذكير فإن بطولة الأمم الأوروبية تم تأجيلها العام الماضي، إلى صيف هذه السنة بسبب جائحة كورونا.



وحملت الأغية إسم we are the people.