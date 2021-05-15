عبّر، اليوم السبت، فريق الترجي التونسي المتواجد منذ مساء يوم الخميس الماضي بالجزائر، تحسبا لمواجهة شباب بلوزداد ضمن منافسات رابطة أبطال إفريقيا والمقررة هذا المساء بداية من الساعة الخامسة، عن ارتياحه لحل مشكل الوفد المرافق.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لفريق "باب السويقة" على الفايسبوك: "يشيد الترجي الرياضي التونسي بالمساعي المبذولة من قبل السلطات التونسية لتجاوز الإشكال الذي تعرض له فرد من وفد النادي والإعلاميين المرافقين عند دخول التراب الجزائري، ويشيد الترجي أيضا بالتفهم الذي تميزت به السلطات الجزائرية لحل الموضوع وتمكين هؤلاء الأشخاص من الترخيص القانوني للالتحاق ببقية الوفد"، مضيفا:"وبالمناسبة يثمن الترجي الرياضي التونسي العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط البلدين".