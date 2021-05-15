يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض والأوامر والمراسيم وإمكانية فتح الحدود البرية والبحرية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية اليوم السبت يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد 16 ماي 2021، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض والأوامر والمراسيم، تشمل قطاعات، المالية، الخارجية، الطاقة والمناجم، التجارة، الأشغال العمومية والانتقال الطاقوي، ودراسة إمكانية فتح الحدود البرية والبحرية.