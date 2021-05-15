أعلنت مصالح الحماية المدنية عن وفاة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة الجمعة إلى السبت غرب مدينة غرداية.

ووقع الحادث على الطريق الوطني رقم 1 ما بين غرداية ومنصورة حيث اصطدمت سيارة سياحية بشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس بعد أن قام صاحبها بمناورة لتجنب صدم حمار.

وخلف الحادث وفاة ثلاثة اشخاص وثلاثة آخرين مصابين برضوض وجروح متفاوتة الخطورة. وتم نقل جثث الضحايا الذين تتراوح اعمارهم ما بين 08 سنوات و53 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى غرداية بينما تم تحويل الجرحى لتلقي العلاج بذات المؤسسة.

من جهتها فتحت وحدة الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات هذه الفاجعة الأليمة.