أعلنت الفصائل الفلسطينية عن تنفيذ هجوم بعشرات الصواريخ، اليوم السبت، على مناطق في تل أبيب ردا على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق النساء والأطفال في مخيم الشاطئ.

كما أعلنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" قصفها منطقة مغتصبة "موديعين" غرب رام الله، وصرحت بأن ذلك "إهداء لأرواح شهداء الضفة المحتلة وانتقام لدمائهم".

وقالت: "نوجه الآن ضربةً صاروخية لأسدود بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين". في الأثناء أطلقت السلطات الصهيونية صفارات الإنذار في تل أبيب، كما دعا جيش الاحتلال سكان تل أبيب للدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

وأفادت "روسيا اليوم" بأن صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقطت في محيط مطار بن غوريون.

وحسب وكالة شهاب، فقد قتل مستوطن صهيون وأصيب آخرين إاثر سقوط صواريخ القسام على تل أبيب وضواحيها.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الصهيوني أصدر إخطارا طلب فيه إخلاء مبنى يضم مكاتب وسائل إعلام في مدينة غزة، في غضون ساعة، لنيته تنفيذ ضربة عسكرية إليه.