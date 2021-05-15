شهدت مسيرات الحراك الشعبي، أمس الجمعة، توقيف المئات من المتظاهرين في العديد من ولايات الوطن، حسبما نقلت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين وحقوقيين.

وحسب نفس المصدر فقد أفرجت مصالح الأمن عن أغلبية الموقوفين في المساء لنفس اليوم، فيما تم وضع عدد منهم تحت النظر.

وفي العاصمة، تم وضع عدة موقوفين تحت النظر منهم الصحفية كنزة ختو، الطالبان ايميلي إيمان عبدلي وعبد الرحمن جبار ريغي، عضو المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاجتماعية (أمدياس) وحيد بن حالة، وهو نفس الأمر لموقوفين في عدة ولايات أخرى منها برج بوعريريج، عنابة، تيارت، الشلف وسطيف.

للتذكير، تأتي هذه الحملة من التوقيفات، غير المسبوقة منذ بداية الحراك الشعبي، في أول جمعة بعد بيان وزارة الداخلية الذي شدد على ضرورة الحصول على الترخيص من أجل تنظيم المسيرات في البلاد.