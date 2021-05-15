أعلن الجيش الصهيوني، اليوم السبت، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت ما لا يقل عن 2300 صاروخ من قطاع غزة على مدن الكيان الصهيوني خلال الأيام الستة الماضية.

وقال في بيان صحفي إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت حوالي 1000 صاروخ، مضيفا أن 380 منها سقطت وانفجرت في قطاع غزة. ونفذت الفصائل الفلسطينية الليلة الماضية قصفا مكثفا استهدف مناطق في مستوطنات عسقلان وأسدود وبئر السبع، وألحق أضرارا كبيرة في المنطقة الصناعية بأسدود.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني، أفيخاي أدرعي، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت، منذ الساعة السابعة من مساء أمس وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، نحو 200 صاروخ من قطاع غزة إلى داخل الكيان الصهيوني.