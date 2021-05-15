وجه، اليوم السبت، فريق الوداد البيضاوي المغربي، بيانا شديد اللهجة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هاجم فيه الحكم الإثيوبي باملاك تيسبمبا وطاقمه المساعد الذي أدار لقاء الوداد ضد مولودية الجزائر.

وجاء الخطاب الذي نشره ممثل الكرة المغربية كاحتجاج على آداء الحكم واصفا إياه بـ "المجزرة التحكيمية" بعد إلغاء هدف شرعي لوليد الكرتي واحتساب وضعية تسلل.

واستحضر الوداد، العديد من الهفوات التحكيمية الأخرى، ليثير انتباه "الكاف"، لكوارث ارتكبها الحكام، على حد وصفه، في حق الفريق البيضاوي، وأبرزها واقعة نهائي رادس ضد الترجي التونسي.

وطلب الوداد من باتريس موتسيبي رئيس "الكاف"، فتح تحقيق موسع بشأن لقاء الأمس، كما تعهد بالتصعيد والذهاب بعيدًا لحماية مصالحه في المسابقة.

للتذكير فإن اللقاء الذي جمع المولودية والوداد انتهى بهدف في كل شبكة، وتدخل المواجهة ضمن لقاءات الدور ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.