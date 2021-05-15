كشفت رئيسة قسم الاتصال والتطوير بمؤسسة "نات كوم"، نسيمة يعقوبي، اليوم السبت، أنه تم خلال شهر رمضان المبارك جمع 65 طنا من مادة الخبز على مستوى 26 بلدية تابعة لولاية الجزائر العاصمة.

وقالت نسيمة يعقوبي في تصريح لموقع التلفزيون الجزائري إن مؤسسة "نات كوم" قامت بجمع 10 ملايين طن من ورق الكارتون يوميًّا خلال شهر رمضان.

أمّا بخصوص عمل مؤسسة "نات كوم" خلال أيام عيد الفطر المبارك، فأكدت نسيمة يعقوبي أن المؤسسة جندت كل أعوانها على مستوى الأحياء والفضاءات العمومية لجمع مختلف النفايات.