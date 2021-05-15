انتشلت وحدات الحماية المدنية مساء أمس جثة غريق ثاني هلك بشاطئ صابلات بالساحل الغربي لولاية مستغانم ، حسبما أفادت خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية لهذه المصالح.

وأوضح بيان لذات المصالح عبر موقعها على الفايسبوك أن فرقة الغطاسين التابعة للوحدة البحرية للحماية المدنية انتشلت في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة جثة غريق بشاطئ صابلات (شاطئ الرمال) التابع إقليميا لبلدية مزغران غرب مستغانم.

وتم تحويل جثة المتوفي الذي يبلغ من العمر 19 سنة وينحدر من ولاية معسكر إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "أرنستو شي غيفارا".

وكانت ذات الفرقة قد عثرت في وقت سابق من نفس اليوم على شاب مفقود بشاطئ "خروبة" المعروف بشاطئ "سيدي المجدوب" في الضاحية الشمالية لمدينة مستغانم. وتم انتشال جثة الغريق المتوفي الذي يبلغ من العمر هو الآخر 19 سنة وينحدر من بلدية إستيدية (غرب ولاية مستغانم) بعد عمليات بحث مكثف قبل تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.