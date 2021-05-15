أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر السبت، أن المجزرة التي ارتكبها الصهاينة ضد المدنيين في مخيم الشاطئ، جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعكس حجم بشاعة الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة، على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، عبر تطبيق تلغرام: "إن هذه الجريمة تعبر عن عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة في غزة والضفة الغربية والقدس". وتابع: "هذا السلوك الصهيوني يؤكد صوابية قرار المقاومة بالتصدي للعدوان حتى نحمي أطفالنا من هذا الإرهاب" ".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام، عن مصادر طبية فلسطينية، قولها، أن ثمانية مواطنين استشهدوا، هم ستة أطفال وامرأتان جراء قصف صهيوني استهدف منزلا يعود لعائلة أبو حطب، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دون تحذير ساكنيه، وإن 15 أصيبوا بجروح، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ، المنزل المكون من أربعة طوابق، مما أدى إلى تسويته بالأرض، على رؤوس ساكنيه.