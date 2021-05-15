أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 161.5مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.3 مليون وفاة. وحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 161.555.984، وإجمالي الوفيات 3.353.210.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 585224 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.893.586. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 432628 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 15.519.525. وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 262317، وإجمالي إصابات 24.046.809.

واحتلت المكسيك المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 220159، وإجمالي إصابات 2.377.995. وجاءت بريطانيا في المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات127930، وإجمالي إصابات 4.462.603. بينما حلت إيطاليا سادسا بإجمالي وفيات 123927، وإجمالي إصابات 4.146.722. وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 113182، وإجمالي إصابات 4.886.641.

أما المرتبة الثامنة فاحتلتها فرنسا بإجمالي وفيات107584 وإجمالي إصابات 5.909.386. تلتها في المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 85909، وإجمالي إصابات 3.588.502. وفي المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات79339، وإجمالي إصابات 3.604.799