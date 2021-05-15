أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء في القطاع جراء القصف الصهيوني إلى 139 شهيدا، بينهم 39 طفلا و22 امرأة.

وأشار الدفاع المدني إلى ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 شهداء، بعد انتشال جثتي طفلين.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن مجمل الإصابات جراء العدوان الصهيوني بلغ أكثر من 1300 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وهذ المجمل يشمل عدد الإصابات التي تم التعامل معها ميدانيا، والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة.

ومع عدم وجود علامة على انتهاء القتال امتدت الخسائر إلى أماكن أبعد مع إعلان الفلسطينيين سقوط 11 شهيدا في الضفة الغربية المحتلة وسط اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن الصهيونية. وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 130 شخصا استشهدوا في غزة منذ يوم الإثنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب أكثر من 900 آخرين.

هذا وجدد الطيران الصهيوني غاراته الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.كما أطلقت مدفعية الجيش الصهيوني قذائف تجاه الأراضي الزراعية شرقي محافظة خان يونس، كما جددت الزوارق إطلاق قذائفها تجاه الشواطئ.

في سياق متصل، ذكرت شركة الكهرباء في قطاع غزة، أنه نتيجة للقصف الذي طال مناطق واسعة في القطاع، تعطلت ثمانية خطوط كهرباء رئيسية ناقلة للتيار من داخل الخط الأخضر، من أصل عشرة خطوط، وتبلغ قدرة الخطوط المتعطلة (100) ميغاوات، وسط تحذيرات من انهيار القطاعات الحيوية نتيجة النقص الحاد في الطاقة، مع دعوة جميع الأطراف للتدخل العاجل لوقف تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.