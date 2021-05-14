لقي شخصان يبلغان من العمر 26 و21 سنة حتفهما في حادث مرور خطير وقع في حدود الساعة التاسعة و10 دقائق من ليلة اليوم الجمعة بآصطدام ثلاث سيارات بالمكان المسمى الدورة الزرقاء على الطريق الوطني رقم1 بالمخرج الشمالي لعاصمة ولاية المدية،فيما أصيب خمسة آخرون تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و32 سنة.وقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعاصمة الولاية لنقل الضحيتين المتوفى أحد هما مكان الحادث فيما توفي الثاني أثناء نقله إلى مستشفى محمد بوضياف،في حين أحيل الجرحى بإصابات متفاوتة الخطورة إلى مصلحة الإستعجالات لتلقي العلاج بذات المستشفى بعد تلقي أسعافات أولية على أيدي أعوان الوحدة.