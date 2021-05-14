أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، عن إطلاق 3 صواريخ من الأراضي السورية على الكيان الصهيوني.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال عبر تويتر: "قبل قليل تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقط أحدها داخل الأراضي السورية بينما سقط الصاروخان في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل".

ونقلت وسائل إعلام صهيونية أنه لم يتم تشغيل نظام الإنذار من الهجمات الصاروخية خلال الحادث.

ويأتي الحادث تزامنا مع شن الكيان الغاصب منذ 8 ماي حملة قصف واسعة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 126 شخصا على الأقل بينهم أكثر من 30 طفلا.