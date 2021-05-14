كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل عن مطالب الحركة والمقاومة للتهدئة، مؤكدا أن أن "حماس" أبلغت الوسطاء بضرورة وقف العدوان أولاً.

وفي حوار مع قناة "تي.آر.تي" كشف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج، عن وجود حراك من تركيا وقطر ومصر لوقف التصعيد والاعتداءات الصهيونية في غزة والقدس.

وقال مشعل إن مطالب حماس لوقف التصعيد تتمثل بـ"خروج قوات الاحتلال من المسجد الأقصى والسماح بحرية الصلاة والوجود فيه".

وأضاف أيضاً "على الاحتلال التوقف عن جريمة تهجير أهالي الشيخ جراح، والإفراج عن المعتقلين في التصعيد الأخير بالقدس، ووقف العدوان على غزة".

ومنذ 13 أفريل الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة الاحتلال ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساعٍ صهيونية لإخلاء 12 منزلاً وتهجير عائلات فلسطينية منها وتسليمها لمستوطنين.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ الاثنين أسفر عن "استشهاد 122 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً و20سيدة، وإصابة 900 بجروح".