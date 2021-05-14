تمكنت زوال اليوم فرق الحماية المدنية لبلدية الهاشمية بـ20 كلم جنوب مقر لاية البويرة مدعمة بفرق لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية لولاية البويرة لأجل إخماد حريق بأحد المزارع المخصصة في زراعة القمح بشمال مقر البلدية.

الحريق أتلف مساحة ما يقارب ثلاث هكتارات في حين تم إنقاذ ما يقارب الـ20 هكتار.

وقد تم تسخير 2 شاحنات إطفاء( خفيفة و متوسطة) و10 لأفراد بجميع الرتب من مصالح الحماية المدنية لبلدية الهاشمية.

هذا وقد تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة من طرف مصالح الامن المختصة.