سجلت 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 134 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الجمعة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 125.059 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 87.137 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.360 حالة، فيما يتواجد حاليا 26 مريضا في العناية المركزة، حسب المصدر ذاته.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة و25 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.