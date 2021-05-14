أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء يوم الجمعة، عن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة والمواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية، وفق ما نقلت وكالة "شهاب".

وقالت وزارة الصحة إنه 26 مواطنا استشهدوا منذ صباح اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى أكثر من 600 إصابة.

وتوزع الشهداء كما يلي (16 بقطاع غزة، شهيد في الريحية بالخليل، شهيد في أريحا وشهيد في رام الله وشهيدان في سلفيت و ٤ شهداء في نابلس و شهيد في جنين).

وبذلك يرتفع إجمالي الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإثنين الماضي إلى 122 شهيدا (على الأقل) من بينهم 31 طفلا و20 سيدة و900 إصابة بجراح مختلفة.

وأضافت أن مجمل الإصابات أكثر من 600 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، موضحة أن هذا العدد يشمل الإصابات التي تم التعامل معها ميدانياً والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة.

يشار إلى أن هذه الإحصائية قابلة للتغيير والارتفاع في أي لحظة، في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.