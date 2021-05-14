تسببت الفيضانات التي شهدتها منطقة بني سليمان (70كلم شرق المدية) في 3 ماي الجاري، في خسائر على مستوى هذه البلدية،

بالإضافة إلى تسجيل خسائر بشبكة الطرقات التي تربط عاصمة البلدية بعدة مناطق حضرية ثانوية تقع بضواحي المدينة، حسبما علم من مدير الأشغال العمومية بالنيابة.

وأوضح محمد بلحمزي أن أكبر الخسائر المسجلة كانت على مستوى شبكة الطرقات البلدية حيث تضرر عدد كبير من الطرقات جراء هذه الكارثة التي تسببت في فيضانات كبيرة لوادي بوكراع و عليم اللذان يعدان من مجاري المياه الرئيسية التي تعبر عاصمة بلدية بني سليمان.

وبلغ فيضان وادي بورقعة و عليم علوا يفوق الواحد متر، ومس على وجه الخصوص أجزاء الطريق الوطني رقم 18 خصوصا محور بني سليمان-سيدي لكروط و بني سليمان-سوق الجمعة، اللذين يعتبران أهم طريقين يربطان ما بين عاصمة البلدية و المناطق الحضرية الثانوية من جهة و بلدية بني سليمان بالبلديات الشرقية للولاية كبوسكان و السواقي و العزيزية، من جهة أخرى، وفقا لبلحمزي.

وبسبب تضرر شبكة الطرقات أصبحت خدمة النقل بمنطقة سيدي الحبسي بضواحي بني سليمان "معقدة" بالنسبة لسكان القرى التي تشكل هذه المنطقة العمرانية، و ذلك عقب الخسائر المسجلة في المنشأة الفنية التي تربط بين هذه القرى و الطريق الوطني رقم 18، حسب ذات المتحدث.

وقال أن عدة أجزاء من هذه المنشأة الفنية قد تضررت بسبب فيضان وادي بوكراع ما جعل تنقل السكان صعبا من و إلى منطقة سيدي الحبشي، مشيرا إلى أنه تم إحصاء الخسائر و طلب مساعدات لتمويل أشغال إعادة التهيئة و تحويلها للسلطات.