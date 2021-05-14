تسبب حادث مرور وقع اليوم تمثل في اصطدام ثلاث سيارات عبر الطريق الوطني رقم 5 في مقطعه الرابط بين بلديتي البويرة وعمر في إصابة 8 أشخاص نقل إلى استعجالات مستشفى محمد بوضياف بالبويرة.

وحسب الملازم عبدات يوسف المكلف بالاعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية اليوم 14/05/2021 على الساعة 10سا08د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 5 في المكان المسمى الريش.

الحادث يتمثل في اصطدام بين 3 سيارات خلف 8 جرحى تتراوح أعمارهم بين 21 و 74 سنة تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى البويرة.