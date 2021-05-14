كشفت وكالة الأناضول، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في إسطنبول عام 2023، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة.

وذكرت الوكالة، أن الاتحاد القاري اتخذ قراره بعد مشاورات مع الاتحاد التركي لكرة القدم، عقب قرار نقل نهائي العام الحالي من إسطنبول إلى مدينة بورتو البرتغالية.

كما اتفق الجانبان على قرار استضافة إسطنبول لكأس السوبر الأوروبي، في أوت من العام الحالي. ومن المنتظر إعلان قراري استضافة إسطنبول للبطولتين عقب أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وكان الـ "يويفا"، أعلن أمس الخميس، نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي ومواطنه تشيلسي من إسطنبول إلى بورتو، بعدما كان مقررا إقامتها في الـ 29 من ماي الجاري في "ملعب أتاتورك وأوضح الاتحاد الدولي في بيان، أن نقل المواجهة إلى البرتغال جاء لمنح المشجعين فرصة مشاهدة المباراة النهائية من المدرجات، سيما بعد أن وضعت الحكومة البريطانية يوم الجمعة الماضي، تركيا على "القائمة الحمراء" لسفر مواطنيها، واستبعدت بالفعل فرصة حضور الجماهير الإنجليزية للمباراة المذكورة في حال إقامتها في تركيا.