العاصمة

أوقفت مصالح الأمن اليوم، صحفي "الخبر"، مصطفى بسطامي رفقة صحفيين من بينهم خالد درارني، جعفر خلوفي وكنزة خاطو، قبيل بداية مسيرات الحراك بالعاصمة.

في المقابل شددت مصالح الأمن طوقها على المتظاهرين ويتم توقيف عدد كبير منهم في محاولة لاجهاض مسيرات الحراك.

تيزي وزو

خرج مواطنون، اليوم، إلى الشوارع الرئيسية تيزي وزو لتنظيم مسيرة حاشدة رددوا خلالها الشعارات المعهودة للحراك.

وقامت مصالح الأمن بتوقيف عدد منهم بشارع الشهيد احمد لعمالي و نقله إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم من بينهم صحفيين.

البويرة

خرج اليوم متظاهرون بالبويرة بعد صلاة الجمعة في مسيرة الجمعة 117 للحراك الشعبي للمطالبة بالتغيير الجذري وإطلاق سراح المسجونين.

ميلة

مرة أخرى نقل حراكيو ميلة مسيرتهم الأسبوعية إلى بلدية أخرى، في محاولة لإحياء الحراك وإعادة الاعتبار له بولاية ميلة، بعد أن تم وأده لأسابيع بعاصمة الولاية.

وفضل منظمو المسيرة أن تكون في صبيحة الجمعة، تفاديا لأي احتكاك مع مصالح الأمن، وقد تمت المسيرة في هدوء تام وسلمية دون تسجيل أي حادث يذكر.

جيجل