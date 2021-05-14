علمت "الخبر" من مصادر موثوقة أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عينت ثلاثي تحكيم جزائري لإدارة نهائي كأس السوبر الإفريقية.

وحسب نفس المصادر، فإن اختيار الكاف وقع على كل من الحكم مصطفى غربال ومساعديه عبد الحق ايتشعلي ومقران ڤوراري.

ومن المزمع أن يجرى لقاء كأس السوبر الإفريقية يوم 28 ماي الجاري بالدوحة بين الأهلي المصري الفائز برابطة أبطال إفريقيا ونادي نهضة بركان المغربي الحائز على كأس الكاف، بعد أن تلقت الكاف دعوة من الاتحاد القطري لإجراء المباراة على أراضي الإمارة.

ويعد الحكم مصطفى غربال من بين أحسن الحكام حاليا على الساحة الإفريقية، ما دفع بالاتحادية السعودية لتوجه له دعوة لإدارة مباراة من الدوري السعودي تجرى سهرة اليوم على الساعة السابعة بين الأهلي السعودي ونادي باطن وسيكون الحكم مهدي عبيد شارف حكما رابعا لها. رفيق وحيد