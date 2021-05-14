يواجه مساء اليوم الجمعة، نادي مولودية الجزائر ضيفه الوداد البيضاوي ضمن منافسات ذهاب دور الربع النهائي من منافسات رابطة أبطال إفريقيا.

وطالب المدرب المخضرم للوداد فوزي البنزرتي من لاعبيه عدم المبالغة في الحذر الدفاعي أمام ممثل الكرة الجزائرية.

موقع " كورة" المختص نقل حديثا عن البنزرتي الذي استحضر سيناريو إقصاء الوداد أمام الوفاق السطايفي من نفس الدور، وفشل آنذاك الوداد في هز الشباك ذهابا والخسارة بهدف نظيف ثم التعادل إيابا في الدار البيضاء.

وحث المدرب لاعبيه على عدم نسيان الواجبات الهجومية، إذ تقرر أن يلعب ممثل المغرب بكثافة هجومية من خلال الزّج بثلاثة لاعبين وهم محمد أوناجم ومؤيد اللافي على الأطراف، وأيوب الكعبي في مركز رأس الحربة.

كما يملك البنزرتي، بعض العناصر في خط الوسط بحس هجومي، خاصة وليد الكرتي، وهو اللاعب المغربي الأكثر مشاركة قاريًا.

